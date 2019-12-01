2019-12-01T11:13:52+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Ярославле: следователи проводят проверку

В ЧП пострадал молодой человек
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: СУ СК РФ по Ярославской областиФото: СУ СК РФ по Ярославской области
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Ярославские следователи начали проверку по факту травмирования 18-летнего молодого человека при хлопке газа на Панина 41. Ярославец госпитализирован в отделение реанимации с ожогами второй степени.

- Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, - говорят в ведомстве.- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в субботу, 30 ноября, в многоквартирном доме на улице Панина произошел взрыв бытового газа. Были повреждены сразу две квартиры, спасатели эвакуировали больше трехсот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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