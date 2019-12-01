Взрыв газа в Ярославле: следователи проводят проверку

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-01T11:13:52+03:00

В ЧП пострадал молодой человек

Изменить размер текста: A A

Ярославские следователи начали проверку по факту травмирования 18-летнего молодого человека при хлопке газа на Панина 41. Ярославец госпитализирован в отделение реанимации с ожогами второй степени.

- Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, - говорят в ведомстве.- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в субботу, 30 ноября, в многоквартирном доме на улице Панина произошел взрыв бытового газа. Были повреждены сразу две квартиры, спасатели эвакуировали больше трехсот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU