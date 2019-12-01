Взрыв газа в Ярославле: следователи проводят проверку
Ярославские следователи начали проверку по факту травмирования 18-летнего молодого человека при хлопке газа на Панина 41. Ярославец госпитализирован в отделение реанимации с ожогами второй степени.
- Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, - говорят в ведомстве.- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в субботу, 30 ноября, в многоквартирном доме на улице Панина произошел взрыв бытового газа. Были повреждены сразу две квартиры, спасатели эвакуировали больше трехсот человек.
ИСТОЧНИК KP.RU