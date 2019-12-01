Все подъезда дома, кроме второго, в котором взорвался газ, признаны безопасными

СЕГОДНЯ 02:38 2019-12-01T02:38:41+03:00

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Но не все. Жильцы второго подъезда, а это 15 семей, будут размещены у родственников и в гостинице "Которосль".

- Сегодня в 11 часов утра пройдет комиссионное обследование второго подъезда на предмет состояния квартир и восстановления конструктива, - сказал начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. - Остальные подъезды в доме признаны безопасными, после того, как будет подключено электричество, жильцы смогут вернуться домой. С 9 утра начнется подключение газа с поквартирным обходом специалистами. Уже проведено заседание комиссии по ЧС, в районе предложено ввести чрезвычайную ситуацию,

Второй подъезд возьмут под охрану. О причинах взрыва пока ничего не известно, с этим будут разбираться следователи регионального СКР.

Ситуация находится под личным контролем губернатора Дмитрия Миронова. Жильцам будет оказана максимальная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU