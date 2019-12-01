Ярославцев, эвакуированных из дома, где взорвался газ, разместили в школе №55

СЕГОДНЯ 00:51 2019-12-01T00:51:34+03:00

На месте работает 69 человек личного состава МЧС. ФОТО: Иван Басов

Там сейчас находятся 314 человек

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Жильцов дома с улицы Труфанова в Ярославле, где вчера произошел взрыв газа, временно разместили в школе №55.

- Всего эвакуировано 314 человек, в том числе 38 детей, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Ярославской области. - На месте работает 21 единица техники и 69 человек личного состава.

Напомним, взрыв газа в 5-этажном панельном доме произошел 30 ноября в 22.20. Известно об одном пострадавшем - 18-летнем молодом человеке. Он госпитализирован в больницу с ожогами.

ИСТОЧНИК KP.RU