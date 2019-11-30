Из дома, где взорвался газ, эвакуиривали всех жителей
Решается вопрос о временном размещении людей
ФОТО: Игорь Сакуров группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Как сообщает Главное Управление МЧС России по Ярославской области, взрыв произошел в 5-этажном панельном доме на улице Труфанова, в квартире на втором этаже. Пострадал 18-летний молодой человек, с ожогами второй степени он госпитализирован в больницу.
- Сейчас ожидается прибытие представителей местной администрации для решения о временном размещении жильцов дома. Проведена полная эвакуация жителей. Задействовано 6 единиц техники и 22 человека личного состава, - сообщает ведомство.
Напомним, что взрыв газа прогремел в 22.20.
ИСТОЧНИК KP.RU