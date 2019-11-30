Из дома, где взорвался газ, эвакуиривали всех жителей

СЕГОДНЯ 23:33 2019-11-30T23:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Главное Управление МЧС России по Ярославской области, взрыв произошел в 5-этажном панельном доме на улице Труфанова, в квартире на втором этаже. Пострадал 18-летний молодой человек, с ожогами второй степени он госпитализирован в больницу.

- Сейчас ожидается прибытие представителей местной администрации для решения о временном размещении жильцов дома. Проведена полная эвакуация жителей. Задействовано 6 единиц техники и 22 человека личного состава, - сообщает ведомство.

Напомним, что взрыв газа прогремел в 22.20.

ИСТОЧНИК KP.RU