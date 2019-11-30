В Ярославле произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Есть как минимум один пострадавший
ФОТО: Анастасии Патрикеевой группа Подслушано в Ярославле ВКонтакте
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В Ярославле в многоквартирном доме №41 на улице Панина произошел взрыв бытового газа. Взрыв прогремел около 22.30.
Как сообщает источник КП-Ярославль, есть один пострадавший - 17-летний молодой человек. У него ожоги первой и второй степени.
Сейчас спасатели тушат две квартиры. Очевидцы сообщают, что в квартире, где произошло ЧП разлетелись кухня и балкон. Мы будем следить за событиями.
ИСТОЧНИК KP.RU