2019-11-30T22:44:54+03:00
Спорт

Вымученная победа "Бури" при подавляющем преимуществе

На последних минутах матча ярославцы, ярко проведшие первую половину игры, еле удержали победный счет
Виктор ПОЛЯК
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*Буревестник"- "Новосибирск"-92:87. ФОТО: БК "Буревестник" ВКонтакте*Буревестник"- "Новосибирск"-92:87. ФОТО: БК "Буревестник" ВКонтакте
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Команда Михаила Терехова явно сделала себе на носу зарубку после досадного проигрыша Сургуту. Когда позволили соперникам играть свою игру. С Новосибирском ярославцы сами повели игру с первых секунд. И отсутствие Артема Бутянковса ну практически не сказывалось на табло. На нем счет неумолимо рос в пользу "Бури" и уже к первому перерыву достиг двузначного значения.

Еще более весомым перевес "Бури" стал по ходу второй четверти, приблизившись уже к двадцати очковому рубежу.

Но именно в этом пункте наметилось у ярославцев какое-то благодушное настроение. Если до этого парни Михаила Терехова четко и цепко прессовали сибиряков еще на из половине площадки, чем неоднократно обеспечивали для себя и перехваты, и отборы мяча, то далее наш прессинг стал как бы не настоящим. при настоящем прессинге Джастин Роберсон порой чудеса демонстрировал, вызывая восторги зрителей. Но со второй половины матча Джастин стал просто заигрываться, не замечая порой партнеров. Хоть и набрал наш легионер в этой игре очков больше любого из партнеров, чем заслуживал звание лучшего игрока, но цепкость его прессинга исчезла, а соперники получили относительную свободу.

Вот тут-то и стало заметно отсутствие Бутянковса, который не позволяет слабинки в игре. Третью четверть наши еще провели как бы на равных с сибиряками, но вот последний игровой отрезок едва не стал для "Бури" катастрофой. Четверть была проиграна с треском, причем, ну последней минуте сибиряки за счет точных дальних бросков, которые нашими не накрывались жестко, приблизились уже на расстояние одного удара - 90:87.

Конечно, мастерства у ярославцев хватило, чтобы не позволить этот удар, но сам факт очень тревожный, поскольку команде предстоит сложный выезд на Дальний Восток к лидерам, а Бутянковс только в январе сможет вернуться в строй.

*Буревестник"- "Новосибирск"-92:87 (27:17;23:20;20:20;22:30)

ИСТОЧНИК KP.RU

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