«Шинник» все-таки примет участие в очередном Кубке ФНЛ

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-30T17:51:14+03:00

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Ставший уже традиционным для российских клубов ФНЛ розыгрыш Кубка лиги, предваряющий весеннюю часть чемпионата, проводится за пределами России на полях более южных стран, где футболом можно заниматься круглый год. В этом сезоне Кубок ФНЛ будут проводить на Кипре, а вести в нем борьбу допускаются команды из верхней части турнирной таблицы на момент зимнего перерыва. Поскольку «Шинник» прочно закрепился в верхней части таблицы, то еще несколько недель назад от клуба было дано предварительное согласие на поездку на Кубок.

Однако проведенная жеребьевка более солидного турнира – Кубка России где «Шинник» пробился в четвертьфинал, внесла повод для раздумий тренерского штаба. Об этих раздумий упомянул на последней послематчевой пресс-конференции года наставник нашего «Шинника» Александр Побегалов.

Дело в том, что чемпионат ФНЛ возобновляется 9 марта 2020 года, а проведение четвертьфиналов Кубка России назначено на 4-5 марта. Причем, команда «Михалыча», по жеребьевке, будет проводить четвертьфинал на своем поле. Уже одно это большой повод для … задуматься. Очень проблематично, что основной газон стадиона «Шинник» будет в более-менее приличном для футбола состоянии. Никто не может предсказать, какова будет зима в конце февраля, а газону нужен месяц на переход от зимы к лету. Возможно, придется проводить кубковый матч на искусственном газоне МСА «Шинника», которому подрастать не нужно, а подогрев есть.

По проверке условий футбольного газона «Шинника» в Ярославль уже приезжали эксперты.

Однако «Михалыч» на пресс-конференции озвучил еще один «оргвопрос». В целях более качественной подготовки к четвертьфиналу с «Уралом» из премьер-лиги есть резон отказаться от Кубка ФНЛ и провести полноценный сбор в Турции.

Надо отметить, что и «Шинник», и Побегалов являются как бы непременными атрибутами Кубка ФНЛ, не пропустив ни одного. Но Кубок России для «Михалыча» давняя мечта. Уже дважды «Шинник» был на подступах к финала. А выигрыш Кубка открывает клубу дорогу в Европу. Есть за что бороться.

Однако предложение «Михалыча», с которым он обратился к руководству клуба по отказу от Кубка ФНЛ, после долгих, видимо, обсуждений все-таки не было поддержано. Клуб окончательно подтвердил свое участие в турнире на Кипре, где сыграет в группе с ростовским САК, «Ригой» и «Мордовией».

ИСТОЧНИК KP.RU