«Шинник» все-таки примет участие в очередном Кубке ФНЛ
Ставший уже традиционным для российских клубов ФНЛ розыгрыш Кубка лиги, предваряющий весеннюю часть чемпионата, проводится за пределами России на полях более южных стран, где футболом можно заниматься круглый год. В этом сезоне Кубок ФНЛ будут проводить на Кипре, а вести в нем борьбу допускаются команды из верхней части турнирной таблицы на момент зимнего перерыва. Поскольку «Шинник» прочно закрепился в верхней части таблицы, то еще несколько недель назад от клуба было дано предварительное согласие на поездку на Кубок.
Однако проведенная жеребьевка более солидного турнира – Кубка России где «Шинник» пробился в четвертьфинал, внесла повод для раздумий тренерского штаба. Об этих раздумий упомянул на последней послематчевой пресс-конференции года наставник нашего «Шинника» Александр Побегалов.
Дело в том, что чемпионат ФНЛ возобновляется 9 марта 2020 года, а проведение четвертьфиналов Кубка России назначено на 4-5 марта. Причем, команда «Михалыча», по жеребьевке, будет проводить четвертьфинал на своем поле. Уже одно это большой повод для … задуматься. Очень проблематично, что основной газон стадиона «Шинник» будет в более-менее приличном для футбола состоянии. Никто не может предсказать, какова будет зима в конце февраля, а газону нужен месяц на переход от зимы к лету. Возможно, придется проводить кубковый матч на искусственном газоне МСА «Шинника», которому подрастать не нужно, а подогрев есть.
По проверке условий футбольного газона «Шинника» в Ярославль уже приезжали эксперты.
Однако «Михалыч» на пресс-конференции озвучил еще один «оргвопрос». В целях более качественной подготовки к четвертьфиналу с «Уралом» из премьер-лиги есть резон отказаться от Кубка ФНЛ и провести полноценный сбор в Турции.
Надо отметить, что и «Шинник», и Побегалов являются как бы непременными атрибутами Кубка ФНЛ, не пропустив ни одного. Но Кубок России для «Михалыча» давняя мечта. Уже дважды «Шинник» был на подступах к финала. А выигрыш Кубка открывает клубу дорогу в Европу. Есть за что бороться.
Однако предложение «Михалыча», с которым он обратился к руководству клуба по отказу от Кубка ФНЛ, после долгих, видимо, обсуждений все-таки не было поддержано. Клуб окончательно подтвердил свое участие в турнире на Кипре, где сыграет в группе с ростовским САК, «Ригой» и «Мордовией».
ИСТОЧНИК KP.RU