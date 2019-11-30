В торговом центре Ярославля пройдет акция-раздача бездомных животных "Хочу домой"
Завтра, 1 декабря, с 12 до 17 часов в торговом центре на Тутаевском шоссе пройдет традиционная акция-раздача бездомных животных "Хочу домой". Здесь вас будут ждать уже привитые и стерилизованные пушистые комочки - кошки и собаки самых разных пород,
расцветок и характеров. У каждого - непроста судьба, многие жили на улице, страдали от жестокости людей. Все они очень хотят найти своего хозяина.
Если вы готовы забрать животное домой, не забудьте взять паспорт. При передаче кошек и собак в добрые руки в обязательном порядке составляется договор.
Помочь братьям нашим меньшим можно и другим способом. Приюты будут рады кормам, наполнителям, игрушкам другим принадлежностям для животных.
ИСТОЧНИК KP.RU