2019-11-30T16:30:29+03:00
Происшествия

В Ярославском районе в ДТП погиб человек

Столкнулись две машины
Полина Вачнадзе
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Сегодня в Ярославской области произошло немало ДТПСегодня в Ярославской области произошло немало ДТПФото: Алексей ФОКИН
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В Ярославском районе на трассе М-8 утром произошло ДТП. По предварительной версии, 21--летний водитель "Лады Калины" не справился с управлением и выехал на встречку. В это время там ехала "Киа". Аварии избежать не удалось.

Ярославец, сидевший за рулем "Лады", скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Второй водитель, 39-летний мужчина, госпитализирован.

Еще оно крупное ДТП произошло на дороге в Гаврилов-Ям. Там столкнулись две легковые машины, "Газель" и большегруз. По данным пресс-службы Главного Управления МЧС России по Ярославской области, пострадавших в аварии нет. Хотя, судя по видеозаписям очевидцев столкновения, одна из машин вряд ли подлежит восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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