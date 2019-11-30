В Ярославле тестируют новые автобусы

СЕГОДНЯ 20:43 2019-11-30T20:43:22+03:00

Если испытания пройдут успешно, такой транспорт закупят для других маршрутов

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Новая марка автобуса среднего класса вместимости сейчас тестируется на маршруте №70. Машина, производства Ульяновского автобусного завода, имеет 16 посадочных мест, одно место для инвалида-колясочника и всего вмещает 54 пассажира. По словам водителя

ПАТП-1, которому довелось стать испытателем, автобус маневренный, топлива "ест" немного, на ходу мягкий и удобный в управлении.

Машина оборудована низкопольной задней площадкой, есть возможность опустить площадку до уровня тротуара. В салоне есть видеокамера и розетки для подзарядки гаджетов.

Тестирование продлится около месяца. Если всех все устроит, такие автобусы будут ходить не только по 70-му, но и по другим маршрутам, где нужны машины именно небольшой вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU