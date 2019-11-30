2019-11-30T19:19:55+03:00
Общество

Останки солдата, найденные в Новгородской области, захоронят в Рыбинске

Личность красноармейца установили благодаря записке из солдатского футляра
Полина Вачнадзе
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3 декабря, в День неизвестного солдата, бойца захоронят на Всехсвятском кладбище Рыбинска. ФОТО: администрация Рыбинска3 декабря, в День неизвестного солдата, бойца захоронят на Всехсвятском кладбище Рыбинска. ФОТО: администрация Рыбинска
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С 1941 года красноармеец из Рыбинска Борис Лебедев числился пропавшим без вести. И только спустя 78 лет с момента гибели он наконец-то будет похоронен на родной земле. Его останки и останки еще 18 военнослужащих Красной Армии были подняты на поверхность из озера Велье в Новгородской области водолазами клуба "Аквалон". Вместе с останками солдата на дне озера нашли пластиковый медальон, который отправили на экспертизу.

В футляре находилась записка - на обрывке бумаги боец написал подробный адрес и фамилию того человека, которому он хотел сообщить о своей смерти. "Лебедевой А.П." - было написано в послании. Информация из архива позволила установить личность красноармейца. Лебедев Борис Константинович погиб в боях за деревни Велье, Осинушка, Бураково Новгородской области с 26 по 28 ноября 1941 года. По всем документам он проходил как пропавший

без вести.

3 декабря, в День неизвестного солдата, бойца захоронят на Всехсвятском кладбище Рыбинска. В церемонии примут участие его родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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