Ярославская актриса получила престижную награду за лучшую женскую роль

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-30T15:12:19+03:00

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Престижную фестивальную награду актриса театра им.Ф.Волкова Елена Сусанина получила за исполнение главной роли в фильме Юсупа Разыкова "Керосин". В июне этого года лента была отмечена а фестивале "Кинотавр" Призом имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России, затем получила главную награду кинофестиваля "Восток-Запад".

Режиссер картины Юсуп Разыков удостоился "Золотого сарматского льва", а Елена Сусанина получила приз за лучшую женскую роль, сообщает пресс-служба Волковского театра.

На 27-м Фестивале российского кино во Франции награду за лучшую женскую роль вручили Надежде Гореловой ("Простой карандаш) и Елене Сусаниной ("Керосин").

ИСТОЧНИК KP.RU