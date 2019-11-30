Ярославская актриса получила престижную награду за лучшую женскую роль
Престижную фестивальную награду актриса театра им.Ф.Волкова Елена Сусанина получила за исполнение главной роли в фильме Юсупа Разыкова "Керосин". В июне этого года лента была отмечена а фестивале "Кинотавр" Призом имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России, затем получила главную награду кинофестиваля "Восток-Запад".
Режиссер картины Юсуп Разыков удостоился "Золотого сарматского льва", а Елена Сусанина получила приз за лучшую женскую роль, сообщает пресс-служба Волковского театра.
На 27-м Фестивале российского кино во Франции награду за лучшую женскую роль вручили Надежде Гореловой ("Простой карандаш) и Елене Сусаниной ("Керосин").
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