2019-11-30T15:12:19+03:00
Звезды

Ярославская актриса получила престижную награду за лучшую женскую роль

Елена Сусанина исполнила главную роль в фильме "Керосин"
Полина Вачнадзе
Поделиться:
ФОТО: театр им.Ф.ВолковаФОТО: театр им.Ф.Волкова
Изменить размер текста:

Престижную фестивальную награду актриса театра им.Ф.Волкова Елена Сусанина получила за исполнение главной роли в фильме Юсупа Разыкова "Керосин". В июне этого года лента была отмечена а фестивале "Кинотавр" Призом имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России, затем получила главную награду кинофестиваля "Восток-Запад".

Режиссер картины Юсуп Разыков удостоился "Золотого сарматского льва", а Елена Сусанина получила приз за лучшую женскую роль, сообщает пресс-служба Волковского театра.

На 27-м Фестивале российского кино во Франции награду за лучшую женскую роль вручили Надежде Гореловой ("Простой карандаш) и Елене Сусаниной ("Керосин").

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шинник» все-таки примет участие в очередном Кубке ФНЛ
В торговом центре Ярославля пройдет акция-раздача бездомных животных "Хочу домой"
В Ярославском районе в ДТП погиб человек
В Ярославле возле железнодорожного моста могут установить стелу в память о произошедшей здесь катастрофе
В Ярославле легковушка врезалась в маршрутку
Село Вятское Ярославской области может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Ярославле из-за ремонта на Тутаевском шоссе снова изменятся маршруты общественного транспорта
Ярославна вышла замуж за иностранца за 30 тысяч рублей
«Бронепоезд» протаранил белорусских «зубров»
Земельные войны: ярославна подала в суд на соседа, и сама оказалась должницей
В Ярославле мужчина задолжал сыну и дочкам-близняшкам 2 миллиона рублей алиментов
Выходные в Ярославле будут снежные и дождливые
В Ярославле изменится расписание маршрутки №83
Ярославские чиновники пояснили, почему повысилась стоимость проезда на межмуниципальных автобусах
Транспорт по Крестовой в Рыбинске пустят не ранее 7 декабря