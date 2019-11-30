Село Вятское Ярославской области может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-30T11:45:02+03:00

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Вятское уже в перечне самых красивых деревень России, а теперь еще и включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Письмо, подтверждающее этот статус, получил основатель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров.

В Вятском находятся 53 объекта культурного наследия. По словам ответственного секретаря комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе, включение села в список ЮНЕСКО откроет новые возможности для развития комплекса. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос присвоения Вятскому статуса достопримечательности федерального значения.

- Нужно подготовить номинационное досье, которое дальнейшем будет доставлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Потом предстоит защитить заявку, - пояснили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU