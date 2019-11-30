2019-11-30T18:52:55+03:00
Общество

В Ярославской области ловят нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД останавливают всех, кто проезжает мимо мест проверки
Полина Вачнадзе
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По вине нетрезвых водителей в области произошло 247 ДТППо вине нетрезвых водителей в области произошло 247 ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все выходные в Ярославле и Ярославской области будут проходить проверки водителей. Цель - выявить людей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или какого другого опьянения.

В местах проверок выставят знаки "Контроль" и, как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, останавливать планирует все автомобили, проезжающие мимо этих пунктов проверок.

За 10 месяцев 2019 года в Ярославском регионе выявлено 4289 нетрезвых водителей, из них - 2953 человек управляли машинами в состоянии опьянения, в том числе 218 – в состоянии наркотического опьянения, 751 – отказались от освидетельствования, 585 человек попались нетрезвыми за рулем уже не в первый раз.

По вине таких водителей в области произошло 247 ДТП, в которых 42 человека погибли и 340 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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