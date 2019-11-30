В Ярославле из-за ремонта на Тутаевском шоссе снова изменятся маршруты общественного транспорта

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-30T11:03:13+03:00

Произойдет это с 10 декабря

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В этот день на Тутаевском шоссе - на участке между улицами Большая Норская и Панина - вновь начнется ремонт и дорога будет закрыта.

Как сообщает мэрия Ярославля, городской пассажирский транспорт с полуночи 10 декабря будет ездить слежующим образом:

- автобус №4Т "Торговый переулок - фабрика "Красный перевал" и автобус №47 "Улица Доронина - Больница №9": от конечных остановок, согласно установленных маршрутов до остановки «Яблоневый Посад», далее по улице Панина, улице Строителей, улице Бабича (используя площадку для разворота и отстоя автобусов на пересечении Тутаевского

шоссе – улицы Бабича). В схемы движения указанных маршрутов введены дополнительные остановки: «Поселок 2-е Брагино», «Улица Брагинская», «Тутаевское шоссе»;

- автобус №10 «15 МКР – НЗКИ» от остановки «Фабрика Красный Перевал» - улице Большая Норская – улице Куропаткова – улице Красноперевальская - Красноперевальскому переулку – Ленинградскому проспекту до остановки «15 МКР», далее согласно

установленному маршруту до остановки «Яблоневый Посад», далее по улице Панина – улице Строителей – улице Бабича (используя площадку для разворота и отстоя автобусов на пересечении Тутаевского шоссе – улицы Бабича). В схему движения введены дополнительные остановки: «Фабрика Красный Перевал», «Улица Романовская», «Поселок 2-е Брагино», «Улица Брагинская», «Тутаевское шоссе»;

- автобус №6 «ЯШЗ – НЗКИ» в прямом направлении от остановки «Шинный завод» до остановки «Яблоневый Посад», далее – улице Панина – Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улице Красноперевальская, улице Куропаткова, улице Большая Норская до остановки «Фабрика «Красный Перевал»;

в обратном направлении от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по улице Большая Норская, улице Куропаткова, улице Красноперевальской, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, улице Панина с выездом на Тутаевское шоссе в районе остановки «Яблоневый Посад» и далее согласно маршруту до остановки «Шинный завод». Введены дополнительные остановки: «Фабрика Красный Перевал»», «Улица Романовская», «15 МКР», «Школа № 56», «14-й МКР», «Улица Волгоградская», «6-й МКР»;

- автобус №96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж»» от остановки «Фабрика «Красный Перевал»» по улице Большая Норская, улице Куропаткова, улице Красноперевальская, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, улице Панина с выездом на Тутаевское шоссе в районе остановки «Яблоневый Посад» и далее согласно установленному маршруту;

в обратном направлении от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по улице Большая Норская, улице Куропаткова, улице Красноперевальской, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, улице Панина с выездом на Тутаевское шоссе в районе остановки «Яблоневый Посад» и далее до ТРК «Ярославский Вернисаж»». Введены дополнительные остановки: «Фабрика Красный Перевал»», «Улица Романовская», «15 МКР», «Школа №56», «14-й МКР», «Улица Волгоградская», «6-й МКР»;

- автобус №23 «Областная больница – 15 МКР» от остановки «Областная больница», согласно установленному маршруту до остановки «Яблоневый Посад», далее по улице Панина, Ленинградскому проспекту до остановки «15 МКР». Дополнительные остановки: «6-й МКР», «Улица Волгоградская»;

- автобус №70 «15 МКР — ЖК «Норские Резиденции» на период проведения ремонтных работ ходить не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU