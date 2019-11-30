Ярославна вышла замуж за иностранца за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-30T10:18:17+03:00

Ему нужно было гражданство, а ей деньги

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Информация о том, что брак между жительницей Ярославля и гражданином Узбекистана может быть фиктивным, поступила в прокуратуру Фрунзенского района из управления по вопросам миграции. Провели проверку и эти данные подтвердились.

Свадьбу молодые люди сыграли в мае этого года, но цели создавать семью у них не было. Каждый получал то, что ему было надо. Ярославна зарегистрировала супруга в своей квартире и таким образом мужчина мог легально находиться в России и получать гражданство не на общих условиях, а по упрощенной схеме. Новобрачной за услугу заплатили 30 тысяч рублей.

Когда выяснились истинные причины этого брачного союза, прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании записи гражданского состояния. Суд требования удовлетворил.

Гражданин Узбекистана уже снялся с регистрационного учета и прописался в съемной квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU