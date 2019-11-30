«Бронепоезд» протаранил белорусских «зубров»

СЕГОДНЯ 00:12 2019-11-30T00:12:41+03:00

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Вернувшись после тяжелого выезда на родной лед «Арены-2000», команда Майка Пелино должна была показать, что некоторые очковые потери там были как бы стечением обстоятельств, в том числе и изматывающего графика. Дополнительный день отдыха давал возможность восстановиться до боевых кондиций. Однако лишний день отдыха чем-то смазал игровой настрой, для восстановления которого ярославцам еще и встряска потребовалась. В качестве ее получился довольно быстрый гол в ворота Александра Лазушина, вернувшегося на последний рубеж «бронепоезда» после большого перерыва из-за болезни. Хоть был этот гол на 3-й минуте игры забит с острого угла почти в касание ближней стойки, которую именно вратарь обязан прикрывать, вина Ильи тут не просматривается. Зато пропущенный гол вывел состав «бронепоезда» из некоторого расслабления в связи с тем, что «зубры» занимают последнее место в конференции. Постепенно «бронепоезд» стал набирать скорость и навязывать прессинг «зубрам», хотя тем очки крайне нужны и биться за свое более светлое будущее они были намерены до последнего. Но на 10-й минуте в не очень понятной ситуации удаляют Стафана Кронвалла. Вот это угроза окончательно восстановила боевой настрой «бронепоезда». Четко отразив натиски «зубров», парни Майка Пелино вновь взвинтили темп и напор. Стефан да Коста, вкатив у чужую зону, увел своего опекуна вправо, сделав вместо броска по воротам пас влево на Григория Денисенко – 1:1. Почувствовав, что игра пошла, наши прибавляют и зарабатывают большинство, которое реализуют хоть и не с первой атаки, но в борьбе у борта Денисенко и Денис Алексеев отвоевывают шайбу, которую выдают под убийственный щелчок Якубу Накладалу – 2:1. Период так и заканчивается, чтобы потом еще дважды повториться по итогам следующих игровых отрезков. «Зубры» все же в каждом периоде умудрялись по разу «поднять на рога» наш «бронепоезд» на какие-то на мгновения расслабления или удаления. Однако ярославцы на каждый этот «рог» отвечают двойным ударом. А перед самым перерывом грубо игравшие минчане нарываются на драку, в которой от нас бьется Александр Свитов. Оба получают по 5 минут, но остаются в игре. В начале 2-го периода наши укатали «зубров» в их зоне, Антон Ландер из-за ворот выложил шайбу на «пятак» Павлу Кудрявцеву – 3:1. А затем началась настоящая битва, подхватившая мотивы драки Свитова с «зубром». За этот период команды схлопотали более 30 минут штрафа. «Зубры» непрерывно в меньшинстве, причем, надолго остаются втроем. Ярославцы, вроде, отлично разыгрывают, но завершения только сотрясают каркас ворот «Динамо». Лишь после спецтаймаута Пелино удается получить эффект, когда Магнус Пяярви подставляет клюшку под бросок Рушана Рафикова низом. Уф! Наконец-то снято заклятие большого большинства, что не получалось давно реализовать. В начале 3-го периода фолит Артур Кмюмов, что оборачивается еще одной шайбой Лазушину. Но тут же «бронепоезд» наносит ответный удар не самым сильным броском защитника Максима Осипова от синей линии. А на «десерт» уже сам Каюмов с паса Николая Коваленко блестящим броском в «домик» вратарю ставит победную точку – 6:3. Однако победа вызвала травмы Накладала и Артема Ильенко, которые выбыли по ходу матча. Будем надеяться, что врачам удастся вернуть их в строй.

«Локомотив» - «Динамо» (Минск) – 6:3 (2:1;2:1; 2:1)

ИСТОЧНИК KP.RU