В Ярославле мужчина задолжал сыну и дочкам-близняшкам 2 миллиона рублей алиментов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-29T17:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Отец троих детей по решению суда должен был выплачивать сыну и дочерям, которые жили с мамой, алименты. Но… денег ребята от папы так и не увидели. Официально 49-летний мужчина нигде не работает, долг копится. На данный момент он составляет более двух миллионов рублей.

Нерадивый отец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание детей, провел 20 часов на обязательных работах. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

- Кроме того, судебные приставы арестовали его имущество – автомобиль. Очевидно, что его реализуют в счет погашения алиментной задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Кстати, в этом году в отношении безответственных родителей судебными приставами возбуждено 469 головных дел за неуплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU