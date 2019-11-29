2019-11-29T17:37:24+03:00
Общество

В Ярославле мужчина задолжал сыну и дочкам-близняшкам 2 миллиона рублей алиментов

В отношении ярославца возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Официально 49-летний мужчина нигде не работает. ФОТО: УФССП по Ярославской областиОфициально 49-летний мужчина нигде не работает. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Отец троих детей по решению суда должен был выплачивать сыну и дочерям, которые жили с мамой, алименты. Но… денег ребята от папы так и не увидели. Официально 49-летний мужчина нигде не работает, долг копится. На данный момент он составляет более двух миллионов рублей.

Нерадивый отец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание детей, провел 20 часов на обязательных работах. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

- Кроме того, судебные приставы арестовали его имущество – автомобиль. Очевидно, что его реализуют в счет погашения алиментной задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Кстати, в этом году в отношении безответственных родителей судебными приставами возбуждено 469 головных дел за неуплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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