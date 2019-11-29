2019-11-29T16:53:49+03:00
Общество

Выходные в Ярославле будут снежные и дождливые

Температура воздуха поднимется до +3 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославцев ждет мокрый снег и гололедЯрославцев ждет мокрый снег и гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В выходные в Ярославской области будет облачно, снежно и дождливо.

– В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Подует небольшой южный ветер – 7-12 метров в секунду. Ночью его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Днем и ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте дистанцию – возможен гололед. При осадках в виде снега и дождя видимость ухудшится до 2000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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