В Ярославле изменится расписание маршрутки №83

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-29T16:41:24+03:00

Мэрия просит учесть это при планировании поездок

Изменить размер текста: A A

Изменения вступят в силу 9 декабря. От остановки «Машприбор» первый автобус будет уходить в 05.30 утра, от остановки «15 МКР» - в 05.46.

Окончание работы маршрутки №83 тоже изменится. От остановки «Машприбор» последний автобус будут уходить в 21.32, а от остановки «15 МКР» - в 22.05.

Мэрия просит учитывать изменения в расписании при планировании поездок по этому маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU