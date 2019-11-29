В Ярославле изменится расписание маршрутки №83
Мэрия просит учесть это при планировании поездок
Изменения вступят в силу 9 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Изменения вступят в силу 9 декабря. От остановки «Машприбор» первый автобус будет уходить в 05.30 утра, от остановки «15 МКР» - в 05.46.
Окончание работы маршрутки №83 тоже изменится. От остановки «Машприбор» последний автобус будут уходить в 21.32, а от остановки «15 МКР» - в 22.05.
Мэрия просит учитывать изменения в расписании при планировании поездок по этому маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU