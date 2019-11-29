Ярославские чиновники пояснили, почему повысилась стоимость проезда на межмуниципальных автобусах
С 1 января тариф на межмуниципальных автобусах станет единым – 3 рубля за километр. Пока что он составляет 2 рубля 65 копеек в автобусах общего типа и 2 рубля 79 копеек – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Так с чем же связано повышение стоимости как проезда, так и провоза багажа? По словам и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко, необходимость увеличения вызвана экономическими причинами.
- Это увеличение расходов на топливо и ремонт транспортных средств, влияние инфляции и других факторов. Но мы сделали все возможное, чтобы рост был минимальный. Средства будут направлены на обеспечение работы транспорта, его ремонт и закупку топлива, - сказал чиновник.
Для сравнения приведены другие регионы. Например, в Новгородской области тариф составляет 3,5 рубля, а в Псковской – 4 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU