Ярославские чиновники пояснили, почему повысилась стоимость проезда на межмуниципальных автобусах

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-29T16:23:30+03:00

В Новгородской области тариф составляет 3,5 рубля, а в Псковской – 4 рубля. Фото: Полина Вачнадзе

Мы еще держимся, в других регионах, по их словам, тариф еще дороже

Изменить размер текста: A A

С 1 января тариф на межмуниципальных автобусах станет единым – 3 рубля за километр. Пока что он составляет 2 рубля 65 копеек в автобусах общего типа и 2 рубля 79 копеек – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Так с чем же связано повышение стоимости как проезда, так и провоза багажа? По словам и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко, необходимость увеличения вызвана экономическими причинами.

- Это увеличение расходов на топливо и ремонт транспортных средств, влияние инфляции и других факторов. Но мы сделали все возможное, чтобы рост был минимальный. Средства будут направлены на обеспечение работы транспорта, его ремонт и закупку топлива, - сказал чиновник.

Для сравнения приведены другие регионы. Например, в Новгородской области тариф составляет 3,5 рубля, а в Псковской – 4 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU