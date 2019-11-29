2019-11-29T16:04:52+03:00
Общество

Транспорт по Крестовой в Рыбинске пустят не ранее 7 декабря

Почти все работы выполнены, но есть отставание от графика
Полина Вачнадзе
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После открытия улицы и общественный транспорт, а частный будет ходить по старой схеме. ФОТО: Администрация РыбинскаПосле открытия улицы и общественный транспорт, а частный будет ходить по старой схеме. ФОТО: Администрация Рыбинска
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Благоустройство улицы Крестовой вышло на финишную прямую! Почти весь ремонт на центральной городской магистрали завершен, транспортному предприятию осталось завершить перенос контактной сети и демонтировать старые опоры. На это «Рыбинскэлектротрансу» дали дополнительно 7 дней.

Что сделали на Крестовой? Заменили асфальт на проезжей части от Соборной площади до Луначарского, заменили тротуарную плитку, высадили деревья, убрали многочисленные воздушные провода, установили новые опоры освещения.

- Осталось доделать участок от улицы Бородулина до улицы Луначарского: навесить кронштейны, перевесить троллейбусную сеть и убрать старые опоры. Подрядчик немного не вписался в сроки, нужна еще неделя, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Убирать столбы без перекрытия движения по правилам нельзя, это небезопасно. Так что в ближайшую неделю Крестовая будет закрыта для транспорта. После открытия улицы и общественный транспорт, а частный будет ходить по старой схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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