Транспорт по Крестовой в Рыбинске пустят не ранее 7 декабря
Благоустройство улицы Крестовой вышло на финишную прямую! Почти весь ремонт на центральной городской магистрали завершен, транспортному предприятию осталось завершить перенос контактной сети и демонтировать старые опоры. На это «Рыбинскэлектротрансу» дали дополнительно 7 дней.
Что сделали на Крестовой? Заменили асфальт на проезжей части от Соборной площади до Луначарского, заменили тротуарную плитку, высадили деревья, убрали многочисленные воздушные провода, установили новые опоры освещения.
- Осталось доделать участок от улицы Бородулина до улицы Луначарского: навесить кронштейны, перевесить троллейбусную сеть и убрать старые опоры. Подрядчик немного не вписался в сроки, нужна еще неделя, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Убирать столбы без перекрытия движения по правилам нельзя, это небезопасно. Так что в ближайшую неделю Крестовая будет закрыта для транспорта. После открытия улицы и общественный транспорт, а частный будет ходить по старой схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU