Под Ростовом «Хонда» сбила насмерть 63-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-29T14:20:45+03:00

Водитель не заметил пешехода и не успел среагировать Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В пятницу, 29 ноября, около 7.30 утра в Ростовском районе на 17 километре дороги Петровское-Заозерье-Караш иномарка сбила пешехода. За рулем «Хонды» находился 57-летний водитель. Он не заметил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неосвещенном месте и вне населенного пункта. Увидеть его было почти невозможно, так как на одежде не было светоотражающих элементов.

Пешеход погиб сразу же. На место ДТП приезжали сотрудники ГИБДД, следователи, скорая и спасатели.

– По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU