Где в Ярославской области можно бесплатно обследоваться на ВИЧ? Адреса

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-29T14:19:14+03:00

Бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекции можно в шести клиниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Всероссийская акция в Ярославской области продлится до 1 декабря, Всемирного Дня борьбы со СПИДом. На данный момент на территории нашего региона зарегистрировано более 5,6 тысяч ВИЧ-инфицированных, в основном это люди от 20 до 45 лет.

Единственный надежный метод своевременной диагностики болезни и возможность сохранения жизни даже при наличии положительно статуса – это ежегодное тестирование на ВИЧ.

Бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекции в Ярославской области можно по следующим адресам:

- Центр по профилактике и борьбе со СПИД ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница». Ярославль, пр-т Октября, 71;

- Областная клиническая больница. Ярославль, ул.Яковлевская, 7;

- Рыбинская станция переливания крови. Рыбинск, ул.Солнечная, 59;

- Переславская ЦРБ. Переславль-Залесский, ул.Свободы, 42а;

- Ростовская ЦРБ. Ростов, ул.Фрунзе, 31;

- Угличская ЦРБ. Углич, ул.Северная,7

ИСТОЧНИК KP.RU