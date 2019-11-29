2019-11-29T14:19:14+03:00
Общество

Где в Ярославской области можно бесплатно обследоваться на ВИЧ? Адреса

В регионе проходит Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекции можно в шести клиникахБесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекции можно в шести клиникахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Всероссийская акция в Ярославской области продлится до 1 декабря, Всемирного Дня борьбы со СПИДом. На данный момент на территории нашего региона зарегистрировано более 5,6 тысяч ВИЧ-инфицированных, в основном это люди от 20 до 45 лет.

Единственный надежный метод своевременной диагностики болезни и возможность сохранения жизни даже при наличии положительно статуса – это ежегодное тестирование на ВИЧ.

Бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекции в Ярославской области можно по следующим адресам:

- Центр по профилактике и борьбе со СПИД ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница». Ярославль, пр-т Октября, 71;

- Областная клиническая больница. Ярославль, ул.Яковлевская, 7;

- Рыбинская станция переливания крови. Рыбинск, ул.Солнечная, 59;

- Переславская ЦРБ. Переславль-Залесский, ул.Свободы, 42а;

- Ростовская ЦРБ. Ростов, ул.Фрунзе, 31;

- Угличская ЦРБ. Углич, ул.Северная,7

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Ростовом «Хонда» сбила насмерть 63-летнего мужчину
Фотограф Александр Тихомиров отдал свою одежду детям из детского дома
В ярославской больнице для заключенных открыли новую операционную
Ярославские врачи пришили мужчине оторванную руку
В Ярославской области повысится стоимость проезда на межмуниципальных автобусах
Чернота в малосемейке: житель Тутаева ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой
Вопрос жизни. У школы-интерната в Ростовском районе установили светофоры, но они не работают
Ярославец украл кассу из магазина, в которой было 52 тысячи рублей
Поступят в ЯГПУ – поедут в Китай: ярославские студенты смогут учить китайский и жить на востоке
Опять двадцать пять: ярославский пенсионер перевел 350 тысяч рублей банковским мошенникам
Двое жителей Ярославской области залезли в дом к деду, украли телефон и 700 рублей
Жителя Тутаева осудили за долг по алиментам в 700 тысяч рублей
Курица или рыба? В ярославской школе детям на обед давали совсем не то, что было указано в двух меню
В Ярославле на Тутаевском шоссе столкнулись лековушка и микроавтобус, в котором ехали дети
Ночью 29 ноября в Переславле-Залесском полыхал автомобиль
В Ярославской области с помощью дрона будут выявлять нарушения в сфере недропользования
В Ярославской области разрабатывают новогодние туристические программы
В Ярославле открылся второй детский технопарк «Кванториум»
В спальном районе Рыбинска благоустроен сквер и спортивная площадка