Фотограф Александр Тихомиров отдал свою одежду детям из детского дома
Воспитанники балашихинского детского дома приоделись в модные вещи от рыбинского фотографа Александра Тихомирова.
- Одели ребят в «Борн Ту Би», - написал на своей странице самородок. - Если у кого-то есть хорошие контакты с другими детскими домами, то у нас остались ещё футболки, шорты, ветровки разных размеров, которые можно подарить детям, пишите!
ALEXANDER TIKHOMIROV & BORNTOBE.WEAR™ BLOG/vk.com
28-летний фотограф и видеограф прославился благодаря эпотажным фотосессиям и роликам, граничащим с эротикой. В центре творчества Тихомирова всегда были сексуальные девушки и их причинные места. По мере роста своей популярности Александр перебрался из квартир и других скромных локаций на лазурные пляжи Бали и США.
Новым увлечением фотографа стал собственный бренд одежды, в которую он и одевает ребят из детских домов.
ИСТОЧНИК KP.RU