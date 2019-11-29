Фотограф Александр Тихомиров отдал свою одежду детям из детского дома

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-29T14:00:17+03:00

Парень из Рыбинска стал известен на всю Россию и не забыл о добрых делах

Изменить размер текста: A A

Воспитанники балашихинского детского дома приоделись в модные вещи от рыбинского фотографа Александра Тихомирова.

- Одели ребят в «Борн Ту Би», - написал на своей странице самородок. - Если у кого-то есть хорошие контакты с другими детскими домами, то у нас остались ещё футболки, шорты, ветровки разных размеров, которые можно подарить детям, пишите!

ALEXANDER TIKHOMIROV & BORNTOBE.WEAR™ BLOG/vk.com

28-летний фотограф и видеограф прославился благодаря эпотажным фотосессиям и роликам, граничащим с эротикой. В центре творчества Тихомирова всегда были сексуальные девушки и их причинные места. По мере роста своей популярности Александр перебрался из квартир и других скромных локаций на лазурные пляжи Бали и США.

Новым увлечением фотографа стал собственный бренд одежды, в которую он и одевает ребят из детских домов.

sashatikhomirov заканчиваем съемки в Каннах! Кто на Мальдивы? Кастинг в Директ

ИСТОЧНИК KP.RU