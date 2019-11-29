2019-11-29T14:00:17+03:00
Общество

Фотограф Александр Тихомиров отдал свою одежду детям из детского дома

Парень из Рыбинска стал известен на всю Россию и не забыл о добрых делах
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: @sashatikhomirov/ instagram.comФото: @sashatikhomirov/ instagram.com
Изменить размер текста:

Воспитанники балашихинского детского дома приоделись в модные вещи от рыбинского фотографа Александра Тихомирова.

- Одели ребят в «Борн Ту Би», - написал на своей странице самородок. - Если у кого-то есть хорошие контакты с другими детскими домами, то у нас остались ещё футболки, шорты, ветровки разных размеров, которые можно подарить детям, пишите!

ALEXANDER TIKHOMIROV & BORNTOBE.WEAR™ BLOG/vk.com

ALEXANDER TIKHOMIROV & BORNTOBE.WEAR™ BLOG/vk.com

28-летний фотограф и видеограф прославился благодаря эпотажным фотосессиям и роликам, граничащим с эротикой. В центре творчества Тихомирова всегда были сексуальные девушки и их причинные места. По мере роста своей популярности Александр перебрался из квартир и других скромных локаций на лазурные пляжи Бали и США.

Новым увлечением фотографа стал собственный бренд одежды, в которую он и одевает ребят из детских домов.

sashatikhomirovsashatikhomirov
заканчиваем съемки в Каннах! Кто на Мальдивы? Кастинг в Директ
20075 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Ростовом «Хонда» сбила насмерть 63-летнего мужчину
Где в Ярославской области можно бесплатно обследоваться на ВИЧ? Адреса
В ярославской больнице для заключенных открыли новую операционную
Ярославские врачи пришили мужчине оторванную руку
В Ярославской области повысится стоимость проезда на межмуниципальных автобусах
Чернота в малосемейке: житель Тутаева ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой
Вопрос жизни. У школы-интерната в Ростовском районе установили светофоры, но они не работают
Ярославец украл кассу из магазина, в которой было 52 тысячи рублей
Поступят в ЯГПУ – поедут в Китай: ярославские студенты смогут учить китайский и жить на востоке
Опять двадцать пять: ярославский пенсионер перевел 350 тысяч рублей банковским мошенникам
Двое жителей Ярославской области залезли в дом к деду, украли телефон и 700 рублей
Жителя Тутаева осудили за долг по алиментам в 700 тысяч рублей
Курица или рыба? В ярославской школе детям на обед давали совсем не то, что было указано в двух меню
В Ярославле на Тутаевском шоссе столкнулись лековушка и микроавтобус, в котором ехали дети
Ночью 29 ноября в Переславле-Залесском полыхал автомобиль
В Ярославской области с помощью дрона будут выявлять нарушения в сфере недропользования
В Ярославской области разрабатывают новогодние туристические программы
В Ярославле открылся второй детский технопарк «Кванториум»
В спальном районе Рыбинска благоустроен сквер и спортивная площадка