В ярославской больнице для заключенных открыли новую операционную
В специализированной больнице регионального Управления ФСИН закончили капитальный ремонт операционного блока. Заменили окна, двери, вентиляцию и канализацию, электропроводку, сделали душ и раздевалку, закупили некоторое медицинское оборудование.
Здание для хирургического и терапевтического отделений больницы было построено еще в 1987 году. Сюда привозят пациентов, отбывающих наказание в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Современная операционная позволит врачам делать до 200 операций в год. Медики проводят операции общехирургического, абдоминального и сосудистого профиля
ИСТОЧНИК KP.RU