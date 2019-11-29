В ярославской больнице для заключенных открыли новую операционную

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-29T13:55:54+03:00

операционная позволит врачам делать до 200 операций в год. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

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В специализированной больнице регионального Управления ФСИН закончили капитальный ремонт операционного блока. Заменили окна, двери, вентиляцию и канализацию, электропроводку, сделали душ и раздевалку, закупили некоторое медицинское оборудование.

Здание для хирургического и терапевтического отделений больницы было построено еще в 1987 году. Сюда привозят пациентов, отбывающих наказание в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Современная операционная позволит врачам делать до 200 операций в год. Медики проводят операции общехирургического, абдоминального и сосудистого профиля

ИСТОЧНИК KP.RU