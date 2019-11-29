Ярославские врачи пришили мужчине оторванную руку

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-29T13:01:53+03:00

Пациент чувствует себя хорошо, уже готовится к выписке из больницы. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Костромич чуть было не лишился правой руки на работе

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Житель Костромы получил травму на асфальто-бетонном заводе – транспортером ему оторвало правую руку. Так как местные врачи подобные операции не проводят, они обратились за помощью к ярославским коллегам. Пострадавшего на скорой привезли в Соловьевскую больницу.

- Операция длилась более 5 часов. Это была сложная высокотехнологичная операция по реплантации верхней конечности, работала мультидисциплинарная бригада, сформированная из опытных травматологов, микрохирургов и анестезиологов-реаниматологов, - рассказала директор больницы Наталья Даниленко. – Сейчас подобные операции проводят не часто, за последние 10 лет максимум три-четыре их было.

Руку костромича спасали сразу три бригады: они одновременно работали и с конечностью, и с раной.

- Сначала восстанавливается костный сегмент, в данном случае плечевая кость, выполнялся остеосинтез стержнем. После того, как была восстановлена стабильность скелета, мы перешли к следующему этапу - восстановлению кровоснабжения конечности. Шьются артерии, вены и потом восстанавливаются нервы, мышцы, сухожилия, все сшивается, - отметила и.о. заведующей 8 отделением травматологии, ортопедии и хирургии кисти Елена Афонина.

Со дня операции прошло уже достаточно времени, пациент чувствует себя хорошо, готовится к выписке из больницы. Но на этом его встречи с медиками не закончатся: как только рана полностью заживет, нужно будет восстанавливать функционирование руки, но с этим прекрасно справятся костромские врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU