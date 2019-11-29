В Ярославской области повысится стоимость проезда на межмуниципальных автобусах

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-29T12:24:56+03:00

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С нового года цена проезда во всех межмуниципальных автобусах будет составлять 3 рубля за километр. Сейчас стоимость одного километра 2,65 рубля в автобусах общего типа и 2,79 рубля – в транспорте с мягкими сиденьями. Приказ о повышении цен уже подписал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.

Изменится и плата за провоз багажа. До 25 километров – 16 рублей, от 25 до 50 километров – 30 рублей, от 50 до 75 километров – 45 рублей, от 75 до 100 километров – 60 рублей, от 100 до 200 километров – 88 рублей, за каждые 100 километров свыше 200 – по 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU