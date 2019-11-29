2019-11-29T12:03:22+03:00
Происшествия

Чернота в малосемейке: житель Тутаева ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Преступник уже был ранее судимПреступник уже был ранее судимФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В малосемейке в Тутаеве случился конфликт. 32-летний мужчина ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой. Оба человека получили несильные повреждения, но обратились в полицию.

Правоохранители установили, что дебошир уже был судим ранее, и устроил драку через полгода, после освобождения.

Полиция возбудила уголовное дело, и скоро житель Тутаева отправится в знакомые места на срок до двух лет.

Еще один случился тоже в Тутаевском районе. Двое мужчин залезли в дом к пенсионеру, угрожали ему ножом и ограбили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Ростовом «Хонда» сбила насмерть 63-летнего мужчину
Где в Ярославской области можно бесплатно обследоваться на ВИЧ? Адреса
Фотограф Александр Тихомиров отдал свою одежду детям из детского дома
В ярославской больнице для заключенных открыли новую операционную
Ярославские врачи пришили мужчине оторванную руку
В Ярославской области повысится стоимость проезда на межмуниципальных автобусах
Вопрос жизни. У школы-интерната в Ростовском районе установили светофоры, но они не работают
Ярославец украл кассу из магазина, в которой было 52 тысячи рублей
Поступят в ЯГПУ – поедут в Китай: ярославские студенты смогут учить китайский и жить на востоке
Опять двадцать пять: ярославский пенсионер перевел 350 тысяч рублей банковским мошенникам
Двое жителей Ярославской области залезли в дом к деду, украли телефон и 700 рублей
Жителя Тутаева осудили за долг по алиментам в 700 тысяч рублей
Курица или рыба? В ярославской школе детям на обед давали совсем не то, что было указано в двух меню
В Ярославле на Тутаевском шоссе столкнулись лековушка и микроавтобус, в котором ехали дети
Ночью 29 ноября в Переславле-Залесском полыхал автомобиль
В Ярославской области с помощью дрона будут выявлять нарушения в сфере недропользования
В Ярославской области разрабатывают новогодние туристические программы
В Ярославле открылся второй детский технопарк «Кванториум»
В спальном районе Рыбинска благоустроен сквер и спортивная площадка