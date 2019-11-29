Чернота в малосемейке: житель Тутаева ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-29T12:03:22+03:00

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В малосемейке в Тутаеве случился конфликт. 32-летний мужчина ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой. Оба человека получили несильные повреждения, но обратились в полицию.

Правоохранители установили, что дебошир уже был судим ранее, и устроил драку через полгода, после освобождения.

Полиция возбудила уголовное дело, и скоро житель Тутаева отправится в знакомые места на срок до двух лет.

Еще один случился тоже в Тутаевском районе. Двое мужчин залезли в дом к пенсионеру, угрожали ему ножом и ограбили.

ИСТОЧНИК KP.RU