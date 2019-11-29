Чернота в малосемейке: житель Тутаева ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой
Полиция возбудила уголовное дело
Преступник уже был ранее судимФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В малосемейке в Тутаеве случился конфликт. 32-летний мужчина ударил одного соседа бутылкой, а второго – палкой. Оба человека получили несильные повреждения, но обратились в полицию.
Правоохранители установили, что дебошир уже был судим ранее, и устроил драку через полгода, после освобождения.
Полиция возбудила уголовное дело, и скоро житель Тутаева отправится в знакомые места на срок до двух лет.
Еще один случился тоже в Тутаевском районе. Двое мужчин залезли в дом к пенсионеру, угрожали ему ножом и ограбили.
ИСТОЧНИК KP.RU