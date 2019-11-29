Вопрос жизни. У школы-интерната в Ростовском районе установили светофоры, но они не работают

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-29T11:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В довольно-таки опасной ситуации сейчас находятся дети, обучающиеся в школе-интернате поселка Петровское Ростовского района. Корпуса учебного учреждения находятся на разных сторонах трассы М-8 и им иногда по несколько раз в день приходится переходить дорогу. Об интенсивности движения на федеральной магистрали говорить не приходится. Рискуют, конечно же, и взрослые.

Светофоров на переходе нет. Вернее, они установлены, современные, с кнопками для пешеходов, но не подключены. Чтобы решить эту проблему, представителю школы-интерната пришлось обратиться к губернатору региона.

Глава региона поручил департаменту транспорта связаться с федеральным учреждением «Упрдор «Холмогоры», в ведении которого находятся объекты, и пообещал, что уже в первой декаде декабря светофоры будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU