2019-11-29T11:57:01+03:00
Общество

Вопрос жизни. У школы-интерната в Ростовском районе установили светофоры, но они не работают

Дети вынуждены переходить дорогу на свой страх и риск
Полина Вачнадзе
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Власти пообещали, что в первой декаде декабря светофоры будут работать. ФОТО: сайт ГОУ ЯО "Петровская школа-интернат"Власти пообещали, что в первой декаде декабря светофоры будут работать. ФОТО: сайт ГОУ ЯО "Петровская школа-интернат"
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В довольно-таки опасной ситуации сейчас находятся дети, обучающиеся в школе-интернате поселка Петровское Ростовского района. Корпуса учебного учреждения находятся на разных сторонах трассы М-8 и им иногда по несколько раз в день приходится переходить дорогу. Об интенсивности движения на федеральной магистрали говорить не приходится. Рискуют, конечно же, и взрослые.

Светофоров на переходе нет. Вернее, они установлены, современные, с кнопками для пешеходов, но не подключены. Чтобы решить эту проблему, представителю школы-интерната пришлось обратиться к губернатору региона.

Глава региона поручил департаменту транспорта связаться с федеральным учреждением «Упрдор «Холмогоры», в ведении которого находятся объекты, и пообещал, что уже в первой декаде декабря светофоры будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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