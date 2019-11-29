Поступят в ЯГПУ – поедут в Китай: ярославские студенты смогут учить китайский и жить на востоке

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-29T11:14:03+03:00

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В ЯГПУ имени Ушинского прошла международная конференция по подготовке учителей китайского языка в России. Там встретились представители 13 российских и 11 китайских университетов. Они обсудили методики преподавания и разные способы взаимодействия их учебных заведений.

Наш город уже много лет вовлечен в международное сотрудничество, но сильных специалистов восточного направления у нас, к сожалению, недостаточно.

Для этого было подписано дружеское соглашение с городом Нанкин, которое уже скоро принесет образовательные плоды.

– Ярославский педагогический университет станет федеральной площадкой для переподготовки университетских преподавателей, которые осуществляют обучение будущих учителей китайского языка, — поделился ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев.

Русско-китайское обучение будет открыто на бакалавриате. Студенты, которые придут учить китайский, одновременно будут приняты на первый курс Юго-западного университета Китая. Первые два года обучения пройдут у нас, а вторые – на востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU