Двое жителей Ярославской области залезли в дом к деду, украли телефон и 700 рублей
Их поймали и заключили под стражу
Преступники угрожали пенсионеру ножомФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ночью в частный дом, который находится в Тутаевском районе, залезли двое мужчин.
Они угрожали 69-летнему хозяину ножом, а потом нашли и украли 700 рублей, мобильник и металлические изделия.
Потерпевший оправился от шока и обратился в полицию. Правоохранители помогли найти преступников. 40-летний и 47-летний мужчины уже были ранее судимы. Они во всем сознались и рассказали, что металл сдали, чтобы заработать.
Воров заключили под стражу. Полиция выясняет, причастны ли они к похожим преступлениям в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU