2019-11-29T10:03:55+03:00
Происшествия

Двое жителей Ярославской области залезли в дом к деду, украли телефон и 700 рублей

Их поймали и заключили под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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Преступники угрожали пенсионеру ножомПреступники угрожали пенсионеру ножомФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ночью в частный дом, который находится в Тутаевском районе, залезли двое мужчин.

Они угрожали 69-летнему хозяину ножом, а потом нашли и украли 700 рублей, мобильник и металлические изделия.

Потерпевший оправился от шока и обратился в полицию. Правоохранители помогли найти преступников. 40-летний и 47-летний мужчины уже были ранее судимы. Они во всем сознались и рассказали, что металл сдали, чтобы заработать.

Воров заключили под стражу. Полиция выясняет, причастны ли они к похожим преступлениям в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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