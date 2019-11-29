Жителя Тутаева осудили за долг по алиментам в 700 тысяч рублей
На скамье подсудимых – 39-летний житель Тутаева, напрочь забывший о своем родительском долге. После развода родителей дети, мальчик и девочка 14 и 11 лет, остались жить с матерью, а отец должен был выплачивать деньги на их содержание. Но не делал этого.
В январе этого года мужчина за неуплату алиментов был привлечен к административной ответственности, однако, такое наказание на него не подействовало – как не платил, так и не начал это делать. Долг накопился большой – 700 тысяч рублей.
В итоге тутаевцу пришлось отвечать уже по уголовной статье. Суд назначил горе-отцу наказание – 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
От уплаты алиментов сыну и дочери это наказание мужчину не освобождает.
ИСТОЧНИК KP.RU