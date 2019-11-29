2019-11-29T09:47:22+03:00
Общество

Курица или рыба? В ярославской школе детям на обед давали совсем не то, что было указано в двух меню

Интересные факты выявляются, когда проверка приходит неожиданно
Полина Вачнадзе
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Обед - сюрприз! Никогда не знаешь, чем тебя накормят. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской областиОбед - сюрприз! Никогда не знаешь, чем тебя накормят. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
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Куриный, рыбный или молочный? Курьезная ситуация сложилась с организацией питания в одной из ярославских школ. То, что с меню здесь полнейшая неразбериха, выяснилось во время проверки региональным Уполномоченным по правам ребенка.

По двухнедельному меню детей должны были накормить супом картофельным с рыбой. Однако в школьном меню значился суп молочный с макаронными изделиями. Этакий обед – сюрприз, что будешь есть, узнаешь в процессе. Но и это еще не все! Был и третий вариант: куриный суп, которым в итоге и накормили школьников.

- А в журнале бракеража сделана отметка о качестве приготовленного молочного супа и его допуске к употреблению детьми. Данный факт вызывает сомнение в качестве приготовленного куриного супа, а также использованных для его приготовления продуктов, - говорится на странице Уполномоченного в соцсети.

По словам Михаила Крупина, по данному факту будут приняты соответствующие меры реагирования:

- Все это называется фикцией! Указанные нарушения недопустимы! Организации школьного питания должно оказываться повышенное внимание и контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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