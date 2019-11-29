2019-11-29T09:15:27+03:00
Происшествия

В Ярославле на Тутаевском шоссе столкнулись лековушка и микроавтобус, в котором ехали дети

Есть пострадавшие
Полина Вачнадзе
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Аравия произошла вчера, 28 ноября, около пяти часов вечера. ФОТО: УМВД России по Ярославской областиАравия произошла вчера, 28 ноября, около пяти часов вечера. ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Аравия произошла вчера, 28 ноября, около пяти часов вечера на Тутаевском шоссе. Столкнулись автомобиль «Рено Сандеро», за рулем которого сидела 55-летняя женщина, и микроавтобус «Мерседес», перевозивший пассажиров.

В итоге в больнице оказались и водители обеих машин, и пассажиры микроавтобуса: 15-летняя девушка и 8-летняя девочка, а также 21-летний молодой человек.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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