Ночью 29 ноября в Переславле-Залесском полыхал автомобиль

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-29T07:47:57+03:00

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В Переяславле-Залесском Ярославской области ночью 29 ноября полыхал автомобиль. Пожар случился у дома номер два по улице Кооперативной.

- В ликвидации возгорания было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава, - отметили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Пламя было ликвидировано уже через 10 минут.

В результате пожара у машины повреждён моторный отсек. К счастью, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU