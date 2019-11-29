В Ярославской области с помощью дрона будут выявлять нарушения в сфере недропользования
Беспилотники планируют ввести в эксплуатацию с 2020 года
За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области с помощью беспилотников будут выявлять нарушения в сфере добычи полезных ископаемых. Беспилотные аппараты планируют ввести в эксплуатацию с 2020 года.
- Также до конца этого года на Геопортале региона будет размещена карта расположения участков недр, предоставленных в пользование, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых, право пользования приостановлено по 37 лицензиям, еще по 13 – досрочно прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU