2019-11-29T06:44:08+03:00
Общество

В Ярославской области с помощью дрона будут выявлять нарушения в сфере недропользования

Беспилотники планируют ввести в эксплуатацию с 2020 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых.За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области с помощью беспилотников будут выявлять нарушения в сфере добычи полезных ископаемых. Беспилотные аппараты планируют ввести в эксплуатацию с 2020 года.

- Также до конца этого года на Геопортале региона будет размещена карта расположения участков недр, предоставленных в пользование, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых, право пользования приостановлено по 37 лицензиям, еще по 13 – досрочно прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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