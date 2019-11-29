В Ярославской области с помощью дрона будут выявлять нарушения в сфере недропользования

СЕГОДНЯ 06:44 2019-11-29T06:44:08+03:00

За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых. Фото: Правительство Ярославской области

Беспилотники планируют ввести в эксплуатацию с 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области с помощью беспилотников будут выявлять нарушения в сфере добычи полезных ископаемых. Беспилотные аппараты планируют ввести в эксплуатацию с 2020 года.

- Также до конца этого года на Геопортале региона будет размещена карта расположения участков недр, предоставленных в пользование, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

За 2019 года на территории области было выявлено 176 нарушений условий добычи полезных ископаемых, право пользования приостановлено по 37 лицензиям, еще по 13 – досрочно прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU