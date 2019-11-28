В Ярославской области разрабатывают новогодние туристические программы

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-28T20:20:34+03:00

Чаще всего для путешествий в новогодние праздники туристы выбирают Ярославль и Переславль-Залесский

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области активно идет подготовка новогодних туристических программ. В областном центре гостям предложат экскурсии «Новогодние истории Ярославля». А в Переславле-Залесском жителей и гостей региона ждет на «Новогодний карнавал на льду».

- В музее-заповеднике «Ростовский кремль» будет реализован большой проект «Зима в Ростове». В селе Вятском готовится большая экспозиция сказочных волшебников, в Гаврилов-Яме – интерактивные программы «Ямской Овсень» и «Васильев вечерок» – так в старину назывался Новый год, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В Данилове разработан новый туристический квест «Легенды Д». Проект предполагает интерактивное знакомство с городом.

В тутаевском музее «Борисоглебская сторона» туристы смогут посетить новую программу «По следам Деда Мороза». В деревне Тыгыдым Рыбинского района ежедневно в 16 часов будут зажигать сотни свечных фонарей, а в Пошехонье и Брейтово можно будет научиться готовить необычные пироги.

ИСТОЧНИК KP.RU