В Ярославле открылся второй детский технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-28T18:42:23+03:00

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В Ярославле появился второй детский технопарк «Кванториум». Проект создан на базе ярославского градостроительного колледжа. Ежегодно в «Кванториуме» будут обучаться более восьмисот детей.

- Заниматься в технопарке смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья, для их удобства вход в здание оборудован пандусом, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В массовых мероприятиях детского технопарка смогут принять участие 3500 человек.

Основные направлениями обучения станут геоинформатика, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, аддитивные технологии, электроника, ручная обработка материалов, промышленный дизайн и информационные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU