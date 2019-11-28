В спальном районе Рыбинска благоустроен сквер и спортивная площадка

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-28T17:37:38+03:00

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В Рыбинске между школами № 18 и 28 закончилось обустройство сквера и строительство спортивной площадки. Работы по благоустройству начались еще в июле 2019 года. За четыре месяца пустырь превратился в городскую зону отдыха.

- Новым стадионом теперь будут активно пользоваться и соседние школы. Здесь можно проводить занятия с группами продленного дня и уроки физкультуры, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области.

На благоустройство было выделено более 23 миллионов из федерального бюджета и более двух миллионов из городского и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU