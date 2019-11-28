Убегал - Догоняли.В Рыбинске сотрудники Росгвардии поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-28T16:56:25+03:00

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Рыбинские сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за квартирную кражу. Беглец выдал сам себя – завидев патрульную машину, он пустился наутёк.

Все произошло на Большой Тоговщинской улице, возле автозаправки. У сотрудников уже была ориентировка на злоумышленника, поэтому они сразу заподозрили что-то неладное, а когда мужчина побежал прочь, все окончательно стало понятно.

Уйти от стражей порядка преступнику не удалось. 37-летнего мужчину передали полиции

ИСТОЧНИК KP.RU