Убегал - Догоняли.В Рыбинске сотрудники Росгвардии поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Местный житель дал деру, когда увидел патрульную машину
Мужчину передали полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рыбинские сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за квартирную кражу. Беглец выдал сам себя – завидев патрульную машину, он пустился наутёк.
Все произошло на Большой Тоговщинской улице, возле автозаправки. У сотрудников уже была ориентировка на злоумышленника, поэтому они сразу заподозрили что-то неладное, а когда мужчина побежал прочь, все окончательно стало понятно.
Уйти от стражей порядка преступнику не удалось. 37-летнего мужчину передали полиции
ИСТОЧНИК KP.RU