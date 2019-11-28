В Ярославле вырастет плата за детский сад
Очередной новый год – очередное повышение стоимости пребывания малышей в детских садах. Соответствующий приказ подписала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Родительская плата вырастет на 5 рублей в день. Теперь пребывание ребенка в группе с 8-10-часовым графиком работы обойдется в 125 рублей. За 10,5 часов нахождения в дошкольном образовательном учреждении придется заплатить 132 рубля.
На 6 рублей повысится пребывание ребят в группах с 12-часовым графиком работы и в круглосуточных детсадах. Там она составит 156 и 166 рублей за день соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU