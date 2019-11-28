В Ярославле вырастет плата за детский сад

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-28T15:53:31+03:00

Родительская плата вырастет на 5 рублей в день Фото: Мария ЛЕНЦ

Произойдет это с 1 января 2020 года

Изменить размер текста: A A

Очередной новый год – очередное повышение стоимости пребывания малышей в детских садах. Соответствующий приказ подписала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Родительская плата вырастет на 5 рублей в день. Теперь пребывание ребенка в группе с 8-10-часовым графиком работы обойдется в 125 рублей. За 10,5 часов нахождения в дошкольном образовательном учреждении придется заплатить 132 рубля.

На 6 рублей повысится пребывание ребят в группах с 12-часовым графиком работы и в круглосуточных детсадах. Там она составит 156 и 166 рублей за день соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU