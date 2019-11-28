В Рыбинске на проспекте Революции ограничат движение машин и автобусов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-28T15:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 ноября, с 9 утра до 1 декабря 20 часов вечера на части дороги по проспекту Революции рядом с домами № 2-6 временно ограничат движение. Это связано с ремонтными работами на «Северном Водоканале».

– На указанный период движение автобусных маршрутов № 10, 12, 18-т будет осуществляться по улице Суркова и улице Приборостроителей без заезда на улицу Черепанова и проспект Революции, – сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Троллейбус №4 на этот период временно перестанет работать.

ИСТОЧНИК KP.RU