2019-11-28T15:18:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области охранник магазина нашел карту и стал совершать онлайн-покупки

А потом одумался и написал явку с повинной
Екатерина РЯБЦЕВА
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Со счета женщины пропало больше 5 тысяч рублейСо счета женщины пропало больше 5 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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26-летний житель Рыбинска в августе 2019 года работал охранником в супермаркете. Одна из покупательниц случайно оставила свою карту, а молодой человек ее подобрал. Но не вернул, и решил пользоваться по собственным нуждам. Например, в течение дня расплачивался в онлайн-магазине. В итоге, со счета женщины ушло больше 5 тысяч рублей.

– Вину обвиняемый признал, написал явку с повинной, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело, которое направили в Рыбинский городской суд.

Бывший охранник может оказаться за решеткой на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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