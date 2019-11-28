В Ярославской области охранник магазина нашел карту и стал совершать онлайн-покупки
26-летний житель Рыбинска в августе 2019 года работал охранником в супермаркете. Одна из покупательниц случайно оставила свою карту, а молодой человек ее подобрал. Но не вернул, и решил пользоваться по собственным нуждам. Например, в течение дня расплачивался в онлайн-магазине. В итоге, со счета женщины ушло больше 5 тысяч рублей.
– Вину обвиняемый признал, написал явку с повинной, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Было возбуждено уголовное дело, которое направили в Рыбинский городской суд.
Бывший охранник может оказаться за решеткой на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU