2019-11-28T13:48:49+03:00
Общество

Кровь прораба или защита от микробов: зачем ярославские дорожники очертили ямы красной краской

Ранее на них уже нанесли разметку
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Сергей СергеевичФОТО: Сергей Сергеевич
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Знаменитые ярославские ямы, прославившиеся на всю страну разметкой по разбитому асфальту, снова попали в городскую повестку. На этот раз их очертили красной краской. Что этим хотели сказать городские службы – непонятно, но в соцсетях уже появились первые версии.

– Это от микробов, – считает ярославец Антон. – Скоро дорога заживет сама.

Молодому человеку отвечают альтернативной версией – от тараканов. Ну, или от приведений.

– Воруют как могут, даже не скрывают! Как хоть на красную краску то разорились?! Или это кровь прораба, или кто у них там шеф? – радикально высказываются в пабликах.

Редакции «КП-Ярославль» тоже до конца не ясно. Ждем комментарий от властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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