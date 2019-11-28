Кровь прораба или защита от микробов: зачем ярославские дорожники очертили ямы красной краской
Знаменитые ярославские ямы, прославившиеся на всю страну разметкой по разбитому асфальту, снова попали в городскую повестку. На этот раз их очертили красной краской. Что этим хотели сказать городские службы – непонятно, но в соцсетях уже появились первые версии.
– Это от микробов, – считает ярославец Антон. – Скоро дорога заживет сама.
Молодому человеку отвечают альтернативной версией – от тараканов. Ну, или от приведений.
– Воруют как могут, даже не скрывают! Как хоть на красную краску то разорились?! Или это кровь прораба, или кто у них там шеф? – радикально высказываются в пабликах.
Редакции «КП-Ярославль» тоже до конца не ясно. Ждем комментарий от властей.
ИСТОЧНИК KP.RU