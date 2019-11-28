Врезалась в стоящую машину. В ДТП в Ростовском районе погибла женщина
Она скончалась до приезда медиков
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Авария произошла сегодня утром в Ростовском районе на трассе М-8. По предварительной информации, водитель «Тойоты», 42-летняя женщина, наехала на стоящий автомобиль «Дэу нексия», в котором находилось два человека.
Водитель «Дэу», женщина 1960 года рождения, скончалась на месте аварии еще до приезда медиков. Пассажира легковушки, 60-летнего мужчину, увезли в больницу.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU