Врезалась в стоящую машину. В ДТП в Ростовском районе погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-28T12:56:49+03:00

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Она скончалась до приезда медиков

Изменить размер текста: A A

Авария произошла сегодня утром в Ростовском районе на трассе М-8. По предварительной информации, водитель «Тойоты», 42-летняя женщина, наехала на стоящий автомобиль «Дэу нексия», в котором находилось два человека.

Водитель «Дэу», женщина 1960 года рождения, скончалась на месте аварии еще до приезда медиков. Пассажира легковушки, 60-летнего мужчину, увезли в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU