2019-11-28T12:58:40+03:00
Общество

Ярославна стала лауреатом Всероссийского конкурса «Нарисуй Елку Победы»

Дарья Растрепина выиграла спецприз в номинации «Связь эпох»
Полина Вачнадзе
Поделиться:
ФОТО: УФПС по Ярославской областиФОТО: УФПС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Дарья учится в 9 классе Красноткацкой школы и занимается рисование в художественной. Это не первая победа девочки: в 2017 и 2018 годах она становилась дипломантом I и II Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса».

- На этом рисунке я изобразила своего прадеда Михаила. Во время Великой

Отечественной войны он героически сражался, был ранен, потерял ногу, но прошел всю

войну и вернулся домой, где его ждали дети и жена. Всю жизнь он был жизнерадостным и

неунывающим человеком и всегда верил в лучшее. Я изобразила встречу нового, 1946

года, как прадед вместе с детьми наряжают елку. Этой работой хотела запечатлеть и

почтить память героя своей семьи, - рассказывает Дарья Растрепина.

В конкурсе «Нарисуй Елку Победы» приняли участие 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов страны. Рисунки победителей Почта России использует для создания коллекционной серии новогодних открыток, которая выйдет в декабре этого года ограниченным тиражом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле вырастет плата за детский сад
В Рыбинске на проспекте Революции ограничат движение машин и автобусов
В Ярославской области охранник магазина нашел карту и стал совершать онлайн-покупки
Многодетный отец не смог улететь на родину из Ярославской области
Ярославец не смог выселить из квартиры друга, которого временно пустил пожить
Кровь прораба или защита от микробов: зачем ярославские дорожники очертили ямы красной краской
Врезалась в стоящую машину. В ДТП в Ростовском районе погибла женщина
Красноперекопский район Ярославля останется без отопления в минусовую температуру
«Ростелеком» объявил о «черной пятнице»
Дорогой ты мой. На новогодние праздники в Ярославской области сдается дом за 180 тысяч рублей
Пьяный сосед украл у ярославской бабушки телевизор за 25 тысяч рублей
К ярославскому ТЦ "РИО" приехали 13 пожарных машин
Ярославские приставы продают на торгах «двушку» на Кирова всего за 2 миллиона рублей
Ярославские призывники могут бесплатно научиться водить машину
Минус 20 тысяч рублей с карты: ярославец проголосовал за женщину в интернете
В Ярославле задержан мужчина с 36 свертками с метадоном
Ушло в суд дело ярославца, который в первый день нового года на угнанной машине попал в ДТП
Всему виной автозапуск и кривые руки: в Ярославле ожившая машина сама устроила тройное ДТП