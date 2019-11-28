Ярославна стала лауреатом Всероссийского конкурса «Нарисуй Елку Победы»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-28T12:58:40+03:00

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Дарья учится в 9 классе Красноткацкой школы и занимается рисование в художественной. Это не первая победа девочки: в 2017 и 2018 годах она становилась дипломантом I и II Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса».

- На этом рисунке я изобразила своего прадеда Михаила. Во время Великой

Отечественной войны он героически сражался, был ранен, потерял ногу, но прошел всю

войну и вернулся домой, где его ждали дети и жена. Всю жизнь он был жизнерадостным и

неунывающим человеком и всегда верил в лучшее. Я изобразила встречу нового, 1946

года, как прадед вместе с детьми наряжают елку. Этой работой хотела запечатлеть и

почтить память героя своей семьи, - рассказывает Дарья Растрепина.

В конкурсе «Нарисуй Елку Победы» приняли участие 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов страны. Рисунки победителей Почта России использует для создания коллекционной серии новогодних открыток, которая выйдет в декабре этого года ограниченным тиражом.

ИСТОЧНИК KP.RU