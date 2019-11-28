Красноперекопский район Ярославля останется без отопления в минусовую температуру

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-28T12:50:27+03:00

На объекте без перерывов будут трудиться две бригады Фото: Мэрия Ярославля

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С полуночи 29 ноября до 10 утра 30 ноября в Красноперекопском районе отключат горячую воду. Такие меры нужны для того, чтобы провести ремонтные работы.

На неподвижной опоре подающего трубопровода образовался дефект. Из-за этого дома на улицах Большая Федоровская, Лесная, Красноперекопская и Бахвалова останутся без тепла. Также «замерзнут» Иваняки и поселок Текстилей.

Чтобы ремонтные работы прошли быстрее, к ним привлекут две бригады, которые будут трудиться без перерыва.

– Накануне временного отключения отопления в дома будет подаваться горячая вода, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также горожане получат перерасчет за ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU