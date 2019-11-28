Красноперекопский район Ярославля останется без отопления в минусовую температуру
С полуночи 29 ноября до 10 утра 30 ноября в Красноперекопском районе отключат горячую воду. Такие меры нужны для того, чтобы провести ремонтные работы.
На неподвижной опоре подающего трубопровода образовался дефект. Из-за этого дома на улицах Большая Федоровская, Лесная, Красноперекопская и Бахвалова останутся без тепла. Также «замерзнут» Иваняки и поселок Текстилей.
Чтобы ремонтные работы прошли быстрее, к ним привлекут две бригады, которые будут трудиться без перерыва.
– Накануне временного отключения отопления в дома будет подаваться горячая вода, – сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Также горожане получат перерасчет за ноябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU