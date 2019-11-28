2019-11-28T12:34:04+03:00
Экономика

«Ростелеком» объявил о «черной пятнице»

Только два дня 28–29 ноября настоящая «Черная пятница» ждет подписчиков
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В Wink можно найти кино на любой возраст и интересыВ Wink можно найти кино на любой возраст и интересы
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Только два дня 28–29 ноября настоящая «Черная пятница» ждет подписчиков цифровой платформы впечатлений Wink и абонентов Интерактивного ТВ от «Ростелекома».

В период акции любимый фильм или новинку в хорошем качестве можно будет арендовать на двое суток всего за 15 рублей. Купить можно неограниченное количество фильмов и смотреть неоднократно в течение 48 часов после оплаты.

В Wink можно найти кино на любой возраст и интересы: фильмы-лауреаты премии «Оскар», отечественные ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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