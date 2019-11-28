2019-11-28T12:30:45+03:00
Общество

Дорогой ты мой. На новогодние праздники в Ярославской области сдается дом за 180 тысяч рублей

Арендаторам предлагают баню, бильярд, караоке, настольный теннис
Полина Вачнадзе
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Дом можно арендовать на срок от одного до трех дней. ФОТО: сайт ЦИАНДом можно арендовать на срок от одного до трех дней. ФОТО: сайт ЦИАН
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Эксперты ЦИАН изучили рынок новогодней аренды и составили рейтинг самых дорогих загородных домов, которые можно снять на праздники. В Ярославской области в лидерах двухэтажный коттедж в 350 квадратов, который находится в селе Введенье, это в 15 километрах от регионального центра.

Дом можно арендовать на срок от одного до трех дней и цена составит от 95 до 180 тысяч рублей в зависимости от количества гостей. В коттедже есть каминный зал, теннисный стол, бильярдная и сауна, которая, кстати, оплачивается отдельно.

С таким ценником Ярославская область на 7-м месте в рейтинге регионов по максимальному уровню праздничных ставок. На первом месте Московская и Ленинградская области. Дом 200 квадратов в деревне Вертошино в Подмосковье сдается с 30 декабря по 3 января за 350 тысяч рублей. В Ленинградской области коттедж пошикарнее будет: за те же деньги можно пожить два дня в резиденции площадью 3 тысячи квадратных метров. Из развлечений: баня, бассейн, каминный зал с танцполом и караоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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